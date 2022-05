Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 26.05.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 10,29 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,10 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.498 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,88 EUR an. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 48,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 4,79 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,31 EUR.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.488,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1.251,16 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Nordex am 20.06.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 16.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,085 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

