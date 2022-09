Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 8,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 8,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 510.188 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2022 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 49,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,01 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,57 EUR aus.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,28 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,93 Prozent auf 1.488,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte Nordex die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

