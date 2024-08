Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 14,04 EUR ab.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 14,04 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 14,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.984 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 12,32 Prozent Luft nach oben. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Am 17.11.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,106 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

