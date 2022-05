Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Montagvormittag

Das Papier von Nordex konnte um 30.05.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 10,94 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 10,95 EUR. Bei 10,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 96.850 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 19,88 EUR erreichte der Titel am 01.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 44,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,82 EUR am 25.05.2022. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 11,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,31 EUR.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Nordex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,17 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.488,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.251,16 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 20.06.2022 erwartet. Nordex dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 16.08.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,054 EUR je Nordex-Aktie stehen.

