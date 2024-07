Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Mittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 13,97 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:37 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 14,10 EUR. Bei 13,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 101.776 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,88 Prozent. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 62,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 25.07.2024. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,762 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr eingefahren

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus