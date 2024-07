Nordex Aktie News: Nordex legt am Dienstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:51 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 14,07 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 14,17 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,98 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 241.802 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Gewinne von 12,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 38,76 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,03 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 25.07.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 1,86 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,762 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

