Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,32 EUR ab.

Die Nordex-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,32 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 11,30 EUR. Bei 11,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 14.406 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 15,77 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 39,31 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,13 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 23,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,78 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 07.11.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,07 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 31.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,047 EUR in den Büchern stehen haben wird.

