NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 119,96 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 119,96 USD. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 119,97 USD. Bei 118,93 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 8.839.380 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 140,76 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,34 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,24 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,020 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,031 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 22.05.2024 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 30.04.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,08 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 26,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 7,19 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte NVIDIA am 28.08.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,71 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Mittwochshandel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Plus

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün