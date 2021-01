Qualtrics-Aktie: SAP-Tochter vor US-Börsengang

€uro am Sonntag

Die Aktien der Softwareplattform, mit der Firmen Daten von Kunden und Mitarbeitern einsammeln können, sollen demnach 20 bis 24 Dollar kosten. Der Börsengang dürfte ein Milliardenvolumen erreichen. Qualtrics-Gründer und Vorstandschef Ryan Smith hat sich ein 120 Millionen Dollar schweres Aktienpaket gesichert, das einem Anteil von rund einem Prozent entspricht.

Die Preisspanne entspricht einer Bewertung für Qualtrics von zwölf bis 14,4 Milliarden Dollar. SAP hatte 2018 acht Milliarden Dollar für das Unternehmen gezahlt und damit einen bereits damals geplanten Börsengang verhindert. Mit dem Geld aus dem Börsengang will Qualtrics unter anderem eine - nicht bezifferte - Ausschüttung an SAP finanzieren, der Rest soll in Wachstum und Zukäufe fließen.

Der Walldorfer Softwarekonzern will die Mehrheit an Qualtrics auf lange Sicht behalten. Die SAP-Aktie reagierte auf die Börsenpläne mit einem Plus von zwei Prozent.

















