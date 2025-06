Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Montagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 95,35 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 95,35 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 95,54 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,45 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 96.644 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Abschläge von 14,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,99 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,75 CHF aus.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,90 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,67 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

