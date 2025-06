Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 95,54 CHF.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 95,54 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,73 CHF zu. Bei 95,27 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 999.290 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Gewinne von 7,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,11 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,99 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,75 CHF.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,15 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,90 Mrd. CHF – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 21.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,67 USD je Aktie aus.

