Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt Stellung am Vormittag

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 96,05 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 96,05 CHF an der Tafel. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 96,24 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,90 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 67.914 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,99 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,75 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 29.04.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,90 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 21.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,67 USD je Novartis-Aktie.

