Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis steigt am Mittag

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 96,54 CHF zu.

Das Papier von Novartis legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 96,54 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 96,73 CHF. Bei 96,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 327.768 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 6,02 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,99 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,75 CHF an.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,65 CHF gegenüber 1,15 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,90 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 10,34 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 21.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,67 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

