Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 95,20 CHF.

Die Novartis-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 95,20 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,20 CHF nach. Bei 95,56 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 57.091 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 7,90 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 14,81 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,99 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,75 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 29.04.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 CHF je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 21.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,67 USD je Aktie aus.

