Kursentwicklung

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis reagiert am Dienstagvormittag positiv

03.06.25 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 95,36 CHF nach oben.

Wer­bung

Die Novartis-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 95,36 CHF. Bei 95,59 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,27 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 141.838 Novartis-Aktien. Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,95 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,99 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie. Novartis gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CHF, nach 1,15 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,34 Mrd. CHF umgesetzt. Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,67 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Novartis-Aktie steigt: Kisqali wirkt auch bei jungen Brustkrebspatientinnen - positive Spätstudienergebnisse mit Pluvicto erzielt SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com