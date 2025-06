GNW-News: Monument veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025

^VANCOUVER, British Columbia, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1),?Monument" oder das?Unternehmen", hat heute

seine Finanzergebnisse für die drei Monate (?Q3 GJ 2025") und die neun Monate

bis zum 31. März 2025 (?YTD GJ 2025") bekanntgegeben. Alle Beträge sind in USD

angegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die vollständigen Finanzergebnisse

finden Sie unter www.sedar.com (http://www.sedar.com).

President und CEO Cathy Zhai kommentierte dies wie folgt:?Im dritten Quartal

des Geschäftsjahres 2025 konnte die Leistung der Flotationsanlage in der

Selinsing-Goldmine wie erwartet verbessert werden - dank der erfolgreichen

Inbetriebnahme der neuen Filterpresse. Die Barreserven des Unternehmens stiegen

trotz verzögerter Lieferung im März - bedingt durch die Auswirkungen des

sogenannten Zollkriegs - um 6,46 Mio. USD auf insgesamt 29,54 Mio. USD.

Gleichzeitig erhöhte sich das Betriebskapital um 7,0 Mio. USD auf 38,93 Mio.

USD.

?In Murchison machte der Entwicklungsplan kontinuierliche Fortschritte. Die

wirtschaftliche Machbarkeitsstudie wurde von SRK Consulting (Australasia) Pty

Ltd (?SRK") durchgeführt. Besonders erwähnenswert ist die Unterzeichnung von

Kooperationsvereinbarungen mit zwei an der ASX notierten

Goldexplorationsunternehmen zur potenziellen Verarbeitung von Erz aus deren nahe

gelegenen Projekten in der Burnakura-Mühle."

Highlights im dritten Quartal:

* Die Barmittel beliefen sich zum Ende des dritten Quartals des

Geschäftsjahres 2025 auf 29,54 Mio. USD, ein Anstieg um 6,46 Mio. USD

gegenüber 23,08 Mio. USD im Vorquartal. Im Vergleich dazu lagen die liquiden

Mittel im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 bei 7,49 Mio. USD, was

einem Anstieg von 2,65 Mio. USD gegenüber dem Vorquartal entsprach.

* Zum Stichtag 30. Juni 2025 lag das Betriebskapital bei 38,93 Mio. USD, was

einem Zuwachs von 18,38 Mio. USD bzw. 89 % gegenüber 20,55 Mio. USD zum 30.

Juni 2024 entspricht.

* Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte das Unternehmen einen

Nettogewinn von 4,86 Mio. USD bzw. 0,01 USD pro Aktie, verglichen mit 0,88

Mio. USD bzw. 0,00 USD pro Aktie im dritten Quartal des Geschäftsjahres

2024.

* Die Bruttomarge betrug im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 12,51

Mio. USD, was einem Anstieg von 73 % gegenüber 7,21 Mio. USD im

entsprechenden Vorjahresquartal entspricht.

* Produktionsleistung:

* Im Quartal wurden rekordverdächtige 9.543 Unzen Gold gefördert (3. Quartal

des Geschäftsjahres 2024: 5.488 Unzen). Seit März 2025 ist eine neue

Filterpresse in Betrieb.

* 8.399 Unzen Gold wurden zu einem Rekordpreis von durchschnittlich 2.945

USD pro Unze verkauft, was einem Bruttoumsatz von 19,85 Mio. USD

entspricht (3. Quartal des Geschäftsjahres 2024: 8.727 Unzen zu einem

Durchschnittspreis von 2.097 USD/Unze, Bruttoumsatz: 14,91 Mio. USD).

* Die Barkosten lagen bei 874 USD pro verkaufter Unze (3. Quartal des

Geschäftsjahres 2024: 882 USD/Unze).

* Die Gesamtkosten beliefen sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres

2025 auf 1.366 USD pro verkaufter Unze. Dies entspricht einem Anstieg

von 7 % gegenüber 1.273 USD pro Unze im dritten Quartal des

Geschäftsjahres 2024.

* Es wurden Bohrprogramme zur Erschließung von Mineralressourcen

gestartet, um die Lebensdauer der Mine zu verlängern.

Third Quarter and YTD Fiscal Year 2025 Production and Financial Highlights

-------------------------------------------------------------------------------

Three months ended March Nine months ended March

31, 31,

2025 2024 2025 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Production

Ore mined (tonnes) 217,303 200,676 532,531 790,264

Waste removed (tonnes) 2,079,437 2,777,069 6,454,008 7,565,320

Gold Sulphide Production

Ore processed (tonnes) 191,664 166,478 550,976 536,189

Average mill feed grade

(g/t) 1.76 1.49 1.78 1.62

Processing recovery rate

(%) 88.20 68.50 83.49 69.82

Gold produced (oz) ((1)) 9,543 5,488 26,215 19,539

Gold sold (oz) 8,399 8,727 26,656 20,301

Financial (expressed in

thousands of US$) $ $ $ $

Revenue 19,847 14,911 59,015 32,819

Gross margin from mining

operations 12,511 7,213 35,664 14,991

Net Income before other

items 9,296 2,715 26,321 5,606

Net income 4,863 884 16,699 204

Cash flows provided by

operations 11,322 6,201 29,720 8,635

Working capital 38,929 17,406 38,929 17,406

Earnings per share - basic

and diluted (US$/share) 0.01 0.00 0.05 0.00

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted average gold

price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz

-

Realized price - sulphide

production 2,945 2,097 2,718 1,917

Cash cost per ounce sold

Mining 229 323 238 301

Processing 296 349 298 347

Royalties 281 149 267 162

Operations 68 61 73 68

----------------------------------------------------

Total cash cost per ounce

sold( (2)) 874 882 876 878

Operation expenses 4 4 5 5

Corporate expenses 39 8 17 7

Accretion of asset

retirement obligation 7 6 6 8

Exploration and evaluation

expenditures 20 1 9 2

Sustaining capital

expenditures 422 372 311 268

----------------------------------------------------

Total all-in sustaining

costs per ounce sold((3)) 1,366 1,273 1,224 1,168

-------------------------------------------------------------------------------

(1) Out of total 9,543 ounces of gold production reported in Q3 FY 2025, of

which 71 ounces were production adjustments.

(2) Total cash cost for sulphide plant production includes production costs such

as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration,

royalties, and operating costs such as storage, temporary mine production

closure, community development cost and property fees, net of by-product

credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, capital

costs, exploration costs and corporate administration costs.

(3) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation

expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative

expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation,

exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations.

Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs,

are not included.

ERGEBNISSE DER GOLDPRODUKTION

Goldproduktion im dritten Quartal

* Die Sulfid-Flotationsanlage produzierte 9.543 Unzen Gold, einschließlich 71

Unzen Anpassungen. Die Mühle verarbeitete insgesamt 191.664 Tonnen Sulfiderz

und erzielte eine verbesserte, durchschnittliche Ausbeute von 88,20?%.

Dieser Anstieg ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: die Inbetriebnahme

neuer Filterpressen, verschiedene Anlagenverbesserungen und -optimierungen,

den Einsatz neuer Reagenzien - darunter Ethylenglykol-Schaummittel - sowie

die Verarbeitung höhergradiger Übergangs- und frischer Sulfiderze. Im

Vergleich zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 wurde Erz mit einem

höheren Gehalt von 1,76 g/t verarbeitet.

* Die Bergbauaktivitäten konzentrierten sich im dritten Quartal des

Geschäftsjahres 2025 weiterhin auf die Lagerstätten Buffalo Reef und Felda

Block 7. Die abgebaute Erzmenge lag 8?% unter dem Vorjahreswert, was auf

Maßnahmen zur Vermeidung übermäßiger Erzlagerbestände und auf eine höhere

Kosteneffizienz in Bezug auf die Produktionskosten zurückzuführen ist.

* Die verarbeitete Erzmenge hingegen stieg um 15?% gegenüber dem dritten

Quartal des Geschäftsjahres 2024 - bedingt durch eine höhere

Anlagenverfügbarkeit und die gesteigerte Leistung der neuen Filterpresse,

mit der Engpässe im Verarbeitungsprozess beseitigt wurden.

Goldproduktion im Geschäftsjahr 2025

* Im Zeitraum bis zum 31. März 2024 (?YTD GJ 2024") wurden insgesamt

6.986.539 Tonnen Material gefördert - darunter 532.531 Tonnen Erz und

6.454.008 Tonnen Abraum. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres (YTD GJ 2024)

lag die Gesamtförderung bei 8.355.584 Tonnen, davon 790.264 Tonnen Erz und

7.565.320 Tonnen Abraum. Das Abraumverhältnis erhöhte sich im

Berichtszeitraum des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

von 9,57 auf 12,12. Diese Entwicklung ist auf die geplante Abbaureihenfolge

und einen höheren Abraumanteil zurückzuführen, der notwendig war, um eine

konstante Erzversorgung sowie die Nachhaltigkeit der Produktion langfristig

sicherzustellen.

* Die Mühle verarbeitete im bisherigen Geschäftsjahr 2025 insgesamt 550.976

Tonnen Sulfiderz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,78 g/t und

erzielte dabei eine durchschnittliche Goldausbeute von 83,49?%.

FINANZERGEBNISSE

Finanzergebnisse des dritten Quartals

* m dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte das Unternehmen durch

den Verkauf von 8.399 Unzen Gold aus der Sulfid-Flotationsanlage zu einem

Rekordpreis von 2.945 USD pro Unze einen Umsatz von 19,85 Mio. USD. Im

Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden 8.727 Unzen zu 2.097 USD pro Unze

verkauft, was einem Bruttoumsatz von 14,91 Mio. USD entsprach.

* Die Bruttomarge vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und

Amortisationen belief sich auf 12,51 Mio. USD und lag damit 73?% über dem

Wert des dritten Quartals im Geschäftsjahr 2024 (7,21 Mio. USD).

* Die Barmittelkosten aus der Sulfid-Goldproduktion konnten leicht auf 874 USD

pro Unze gesenkt werden, verglichen mit 882 USD pro Unze im

Vorjahresquartal. Dieser Rückgang ist vor allem auf geringere Abbau- und

Verarbeitungskosten pro Unze zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch

höhere Lizenzgebühren infolge des gestiegenen Goldpreises ausgeglichen.

* Die Netto-Barmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit stiegen in diesem

Quartal auf 11,32 Mio. USD - ein Plus von 5,12 Mio. USD gegenüber dem

Vorjahreswert von 6,20 Mio. USD. Maßgeblich für diesen Anstieg waren die

höhere Bruttomarge aufgrund verbesserter Gehalte und Ausbeuten, die

gestiegenen realisierten Goldpreise sowie die gesunkenen Barmittelkosten pro

Unze.

* Zum 31. März 2025 beliefen sich die Barmittel des Unternehmens auf 29,54

Mio. USD - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Stand vom 30. Juni 2024, der

bei 10,86 Mio. USD lag. Das Umlaufvermögen überstieg die kurzfristigen

Verbindlichkeiten um 38,93 Mio. USD, verglichen mit 20,55 Mio. USD zum 30.

Juni 2024. Dies unterstreicht die starke Nettoumlaufkapitalposition des

Unternehmens.

Finanzergebnisse seit Jahresbeginn bis zum Geschäftsjahr 2025

* Seit Beginn des Geschäftsjahres 2025 wurden Einnahmen in Höhe von 59,02 Mio.

USD aus dem Verkauf von Goldkonzentraten erzielt. Diese enthielten 26.656

Unzen Gold, die zu einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von

2.718 USD pro Unze verkauft wurden. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des

Geschäftsjahres 2024 lag der Umsatz bei 32,82 Mio. USD für 20.301 verkaufte

Unzen zu einem durchschnittlichen Preis von 1.917 USD pro Unze.

* Die Gesamtabbaukosten sanken von 2,82 Mio. USD während des

Vergleichszeitraums im GJ 2024 auf 1,92 Mio. USD.

* Indes gingen die Gesamtverarbeitungskosten im Zusammenhang mit dem

Sulfidbetrieb von 3,05 Mio. USD auf 2,48 Mio. USD zurück.

* Der Bergbaubetrieb vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und

Amortisationen erwirtschaftete eine Bruttomarge von 35,66 Mio. USD, was

einem Anstieg von 20,67 Mio. USD gegenüber den 14,99 Mio. USD im

entsprechenden Berichtszeitraum des Geschäftsjahres 2024 entspricht.

* Die Barmittelkosten aus der Goldproduktion durch Sulfid-Flotation sanken

leicht auf 876 USD pro Unze, verglichen mit 878 USD pro Unze Goldkonzentrat

im Vorjahr. Dieser Rückgang ist auf geringere Abbau- und Verarbeitungskosten

pro Unze zurückzuführen, wobei höhere Lizenzgebühren infolge gestiegener

Goldverkaufspreise den Effekt teilweise ausglichen.

MINENERSCHLIESSUNG UND EXPLORATION

Selinsing-Goldmine

Vorabbau und Zurückschneiden

Der Abbau bei Buffalo Reef und Felda Block 7 wurde fortgesetzt und erreichte den

hochgradigen Teil des Erzkörpers. Wie erwartet sank das Abraumverhältnis im

dritten Quartal, nachdem die im Abbauplan vorgesehenen Reduzierungsmaßnahmen

erfolgreich abgeschlossen wurden.

Erweiterung der Tailings-Lagereinrichtung (TSF)

Nach dem Abschluss sämtlicher Bauarbeiten zur Erhöhung des Hauptdamms der TSF in

Phase 6 auf 540 m RL liegt der Fokus nun auf der nächsten Bauetappe: der

Erhöhung in Phase 7 auf 545 m RL. Parallel dazu wurde mit der Planung einer

geotechnischen Standortuntersuchung begonnen. Diese umfasst Drehkernbohrungen

sowie Standard-Penetrationstests. Die Feldarbeiten und anschließenden

Laboranalysen sollen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 beginnen.

Flotationsanlage und zugehörige Einrichtungen

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 umfassten die laufenden

Optimierungen an der Anlage unter anderem: neue Auskleidungen für den

Backenbrecher, eine neue Austragsrinne für den Backenbrecher, mehrere Sätze von

Kegelbrecher-Konkaven und Mantelauskleidungen, Reparaturen an der Zyklon-

Förderpumpe sowie an den Austragspumpen der Sekundärkugelmühlen, eine neue

Förderpumpe für die Primärmühle, einen neuen Austragstrichter, die Verstärkung

der Arbeitsplattform im Zyklonbereich und die Installation einer neuen

Wartungszugangsplattform im Bereich des Konzentrateindickers, ergänzt durch

weitere Pumpen- und Rohrleitungsinstallationen. Nach weiteren

Optimierungsmaßnahmen und der Zentralisierung der elektrischen Steuerung wurde

der Filterpressenbetrieb - einschließlich einer neuen Filterpresse, eines neuen

Kompressors und eines neuen Konzentrat-Ausgleichsbehälters - im dritten Quartal

des Geschäftsjahres 2025 erfolgreich in Betrieb genommen.

Exploration

Im dritten Quartal setzte das Unternehmen den Überprüfungsprozess für die

potenzielle Erweiterung der Mineralressourcen in Selinsing fort und prüfte einen

Vorschlag für das Bohren von Löchern zur Ressourcenumwandlung im Gebiet Buffalo

Reef. Für die Erkundungsprogramme wurde ein Erkundungsteam zusammengestellt und

eine zentrale Einrichtung für die Protokollierung, den Abbau sowie die

Probenahme wurde eingerichtet. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025

wurden Infill-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 405 Metern eingeleitet, um die

Ressourcenschätzungen innerhalb der bestehenden Gruben zu verfeinern. Zum Ende

des Geschäftsjahres 2025 ist der Start eines neuen Bohrprogramms geplant. Ziel

ist es, zusätzliche Oxid- und Sulfidmineralisierungen zu identifizieren,

Ressourcen außerhalb der aktuellen Grubenkonturen aufzuwerten und damit

möglicherweise die Lebensdauer der Mine zu verlängern.

Murchison-Goldprojekt

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 setzte das Unternehmen die

Überprüfung des Murchison-Goldprojekts fort, einschließlich einer

wirtschaftlichen Bewertung zur Wiederaufnahme der Produktion. Die

wirtschaftliche Rahmenstudie wird von SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd

durchgeführt. Die Überprüfung der geologischen Datenbank und der Archive wurde

im zweiten und dritten Quartal deutlich vorangetrieben und im Mai 2025, nach dem

dritten Quartal, abgeschlossen. Ein Bestätigungsbohrprogramm für die Gabanintha-

Liegenschaften war geplant, um bestimmte historische Ressourcen in den Minenplan

aufnehmen zu können.

Das Unternehmen intensivierte zudem die Zusammenarbeit mit der lokalen

Aborigine-Gruppe, um eine konstruktive Partnerschaft zu fördern, die

Produktionspläne zu erörtern und die Unterstützung der traditionellen Eigentümer

zu sichern. Die Verarbeitungsanlage sowie die Unterkünfte, Verpflegungs- und

Büroeinrichtungen wurden in einem guten Zustand gehalten, um die

Betriebsbereitschaft für die Wiederaufnahme der Produktion zu gewährleisten. Die

Unterkunfts- und Verpflegungseinrichtungen waren im Laufe des Quartals voll

einsatzfähig und so ausgestattet, dass sie die Verwaltungs-, Explorations- und

Abbauaktivitäten unterstützen.

Kooperationsvereinbarungen

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 gab das Unternehmen die

Unterzeichnung von zwei Kooperationsvereinbarungen bekannt - mit Odyssey Gold

Limited und Great Boulder Resources. Ziel der Vereinbarungen ist die potenzielle

Verarbeitung von Erzen aus den jeweiligen Projekten in der Burnakura-Mühle von

Monument, sofern verfügbar.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der zu 100 % Eigentümer und Betreiber der Selinsing-Goldmine in

Malaysia und des Murchison-Goldprojekts im Gebiet Murchison in Westaustralien

ist. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in

Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben

Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen rund 270

Mitarbeitende und setzt sich klar für Nachhaltigkeit ein. Es erfüllt die

höchsten Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung -

einschließlich Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeitenden und der

umliegenden Gemeinden - sowie in der guten Unternehmensführung.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver

Tel.: +1-604-638-1661 x102

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine

historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf

seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase

bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,

Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff

von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den

Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und

Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im

Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen

wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",

?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft

nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.

Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,

Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden

?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren

Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften

wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten

Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere

Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,

wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,

Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten

sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von

Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem

Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und

des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im

Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu

beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die

der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der

Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet

wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Bargeldkosten pro Unze

Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben generiert

werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere Faktoren, die sich

der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen in Bezug

auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des Unternehmens;

Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; der

Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug

auf den Zeitplan und die Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich

des Hochlaufprozesses in Selinsing und der Fertigstellung des geplanten

überdachten Lagers und des Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das

Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von

Lieferanten zu beziehen; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und

Betriebsausgaben; Erfolg von Explorationsaktivitäten; Abbau- oder

Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und alle Faktoren und Annahmen, die in der

Diskussion und Analyse der Leitung des Unternehmens und in den technischen

Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden, die alle im

Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der

Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche

Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren

auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen

werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da tatsächliche

Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen

getätigten abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes

Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen verpflichtet

sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in

Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

°