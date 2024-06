Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 93,31 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 93,31 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 93,83 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,79 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 168.516 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 15,11 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,68 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,00 CHF angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 23.04.2024. Es stand ein EPS von 1,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,24 USD je Novartis-Aktie.

