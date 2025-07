Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 96,80 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 96,80 CHF nach oben. Bei 97,43 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 96,51 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 841.367 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,22 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,09 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,00 CHF.

Novartis gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,34 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,90 Mrd. CHF ausgewiesen.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 21.07.2026.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,67 USD je Aktie.

