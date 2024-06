Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 92,89 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 92,89 CHF nach. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,56 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 93,79 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 718.408 Novartis-Aktien.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,75 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (79,21 CHF). Mit Abgaben von 14,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,68 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,00 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 23.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

