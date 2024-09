Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 101,70 CHF ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 101,70 CHF ab. Bei 101,58 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 87.886 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,63 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 19,73 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,78 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,78 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,46 USD je Aktie belaufen.

