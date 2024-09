Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 101,16 CHF nach.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 101,16 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 101,12 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 102,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 977.623 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2023 bei 81,63 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 23,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,76 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,78 CHF angegeben.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 CHF, nach 1,00 CHF im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 11,32 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,46 USD je Aktie belaufen.

