Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 98,70 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 98,70 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,65 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,53 CHF. Zuletzt wechselten 1.002.438 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,07 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,83 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,06 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,00 CHF je Novartis-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 29.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 CHF erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent auf 11,90 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 17.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,48 USD je Novartis-Aktie.

