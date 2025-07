Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Mit einem Kurs von 96,80 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Novartis-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 96,80 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 96,86 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 96,51 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,53 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.762 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,06 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,00 CHF.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 CHF gegenüber 1,15 CHF im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 21.07.2026.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,48 USD je Novartis-Aktie.

