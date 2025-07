Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Mittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Novartis konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 96,93 CHF. Bei 97,14 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,53 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 348.196 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 5,97 Prozent Luft nach oben. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,06 USD aus. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 100,00 CHF.

Novartis veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,90 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,34 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 21.07.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,48 USD je Aktie belaufen.

