Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 97,26 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 97,26 CHF. Bei 97,28 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,39 CHF. Zuletzt wechselten 393.644 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2024 bei 97,28 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,02 Prozent Luft nach oben. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,56 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,73 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,63 CHF.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 10,34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,26 USD je Novartis-Aktie.

