Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 97,19 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 97,19 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 97,34 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,39 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 813.738 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,34 CHF an. 0,15 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Abschläge von 18,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,30 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,73 USD je Novartis-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,63 CHF.

Am 23.04.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 17.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,26 USD je Novartis-Aktie.

