Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 100,60 CHF.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 100,60 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 100,12 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 100,32 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 465.262 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,11 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 23,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,76 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,78 CHF.

Am 18.07.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 CHF, nach 1,00 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,46 USD im Jahr 2024 aus.

