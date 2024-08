Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Montagnachmittag ein

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 94,36 CHF ab.

Die Novartis-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 94,36 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 93,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 95,51 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.672.938 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 100,96 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2023 Kursverluste bis auf 81,63 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,75 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,33 CHF.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11,32 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,43 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Handel in Zürich: SMI schlussendlich tief in Rot

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag

Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell