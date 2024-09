Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 99,29 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 99,29 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 98,84 CHF. Mit einem Wert von 100,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.360.229 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 3,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2023 Kursverluste bis auf 81,63 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,56 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,46 USD je Novartis-Aktie belaufen.

