Aktienentwicklung

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Dienstagmittag tiefer

06.08.24 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 92,34 CHF.

Wer­bung

Die Novartis-Aktie musste um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 92,34 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,96 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 772.523 Stück. Am 15.07.2024 markierte das Papier bei 100,96 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,34 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2023 auf bis zu 81,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,76 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,33 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,24 Mrd. CHF gelegen. Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,45 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Schwacher Handel: SMI schlussendlich schwächer SMI aktuell: So steht der SMI aktuell SIX-Handel SMI fällt am Mittag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com