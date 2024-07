Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag freundlich

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 97,45 CHF zu.

Um 15:52 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 97,45 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,68 CHF an. Bei 96,94 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 892.212 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,68 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (79,21 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,74 USD, nach 3,30 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,63 CHF an.

Am 23.04.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10,34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,27 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Börse Zürich in Grün: SMI beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Aufschläge in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich fester

STOXX-Handel: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen