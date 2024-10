Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Mittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 97,63 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 97,63 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,24 CHF ab. Bei 97,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 437.411 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 4,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 83,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 14,99 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,88 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,00 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,24 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,48 USD je Aktie belaufen.

