Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag im Plus

09.01.25 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 91,39 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,5 Prozent auf 91,39 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 91,53 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,11 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 739.886 Novartis-Aktien. Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 11,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 19.04.2024 auf bis zu 83,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 9,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,77 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 98,86 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 29.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,75 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,11 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,41 Mrd. CHF umgesetzt. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Novartis am 31.01.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.02.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,53 USD im Jahr 2026 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Freundlicher Handel: SMI beendet die Sitzung mit Gewinnen Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich im Plus STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsende

