Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 97,83 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 97,83 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 97,89 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,19 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.919 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,00 Prozent. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 20,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,75 CHF aus.

Am 29.04.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,34 Mrd. CHF eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 21.07.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

