Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Nachmittag

10.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 97,32 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 97,32 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 97,99 CHF. Bei 97,19 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 914.368 Novartis-Aktien gehandelt. Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 20,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,04 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie aus. Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,90 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umgesetzt. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 21.07.2026 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,59 USD je Novartis-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor einem Jahr eingebracht Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten Novartis-Aktie steigt: Kisqali wirkt auch bei jungen Brustkrebspatientinnen - positive Spätstudienergebnisse mit Pluvicto erzielt

