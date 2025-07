Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 98,33 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 98,33 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 98,35 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,91 CHF. Bisher wurden heute 104.301 Novartis-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,52 Prozent sinken.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,08 USD je Novartis-Aktie. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 100,00 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,65 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,34 Mrd. CHF eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 21.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,64 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor einem Jahr verdient

Aktien von Novartis, Roche & Co.: Möglicher Handelsdeal zwischen USA und Schweiz beflügelt Pharma-Werte

USA und Schweiz offenbar vor Handelsdeal - Pharma-Zölle könnten abgewendet werden