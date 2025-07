Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 98,62 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 98,62 CHF. Bei 98,66 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,91 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 463.325 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,16 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 17,77 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,08 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 100,00 CHF.

Novartis gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,90 Mrd. CHF – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,64 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

