Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis steigt am Donnerstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 98,87 CHF.

Um 15:53 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 98,87 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 98,96 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,91 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 965.867 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 3,89 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,08 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 100,00 CHF.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,65 CHF gegenüber 1,15 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 21.07.2026 dürfte Novartis die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

