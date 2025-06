Aktie im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

11.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 97,21 CHF ab.

Die Novartis-Aktie musste um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 97,21 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 97,04 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,62 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 887.751 Novartis-Aktien. Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 5,67 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,04 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,75 CHF angegeben. Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,65 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,90 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umsetzen können. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 17.07.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 21.07.2026. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,59 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor einem Jahr eingebracht Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten Novartis-Aktie steigt: Kisqali wirkt auch bei jungen Brustkrebspatientinnen - positive Spätstudienergebnisse mit Pluvicto erzielt

