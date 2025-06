Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Novartis im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 96,94 CHF.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 96,94 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 97,00 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 96,55 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 96,68 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 88.518 Aktien.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,04 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,75 CHF.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CHF, nach 1,15 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,90 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten

Novartis-Aktie steigt: Kisqali wirkt auch bei jungen Brustkrebspatientinnen - positive Spätstudienergebnisse mit Pluvicto erzielt