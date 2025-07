Notierung im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Montagvormittag fester

14.07.25 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 96,72 CHF zu.

Wer­bung

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 96,78 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 96,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 87.396 Novartis-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,84 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,15 Prozent Luft nach unten. Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,09 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,00 CHF je Novartis-Aktie an. Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CHF, nach 1,15 CHF im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 11,90 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umgesetzt. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 präsentieren. Novartis dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 21.07.2026 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,67 USD im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor einem Jahr verdient Aktien von Novartis, Roche & Co.: Möglicher Handelsdeal zwischen USA und Schweiz beflügelt Pharma-Werte USA und Schweiz offenbar vor Handelsdeal - Pharma-Zölle könnten abgewendet werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com