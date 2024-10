Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Mittag vor

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 99,96 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 99,96 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,32 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,76 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 500.950 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 2,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 83,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Abschläge von 16,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,81 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,88 CHF angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,49 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

