Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Donnerstagmittag

So entwickelt sich Novartis

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 89,55 CHF.

Um 11:49 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 89,55 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 89,62 CHF zu. Bei 88,01 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 560.231 Novartis-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,44 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,98 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,75 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,90 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 10,34 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 21.07.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht

Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet