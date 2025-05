Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Freitagmittag an

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 91,36 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 91,36 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 91,77 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,56 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.502.496 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 12,43 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,98 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,75 CHF an.

Am 29.04.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,90 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,34 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,63 USD im Jahr 2025 aus.

