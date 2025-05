Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,3 Prozent auf 91,50 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 91,66 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,56 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1.077.523 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Gewinne von 12,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,98 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,75 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 29.04.2025. Das EPS lag bei 1,65 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,15 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,02 Prozent auf 11,90 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht

Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet