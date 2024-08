Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 98,59 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 98,59 CHF. Bei 98,64 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,44 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 39.377 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,96 CHF an. Gewinne von 2,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,76 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,33 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 18.07.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Novartis-Aktie.

