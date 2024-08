Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 98,65 CHF zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 98,65 CHF zu. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,44 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 441.352 Aktien.

Am 15.07.2024 markierte das Papier bei 100,96 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 2,29 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,63 CHF. Dieser Wert wurde am 07.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 17,25 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,76 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,33 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.10.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

