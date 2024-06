Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 93,37 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 93,37 CHF abwärts. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,13 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 94,38 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 935.771 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 95,41 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 2,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,17 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,73 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,00 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 23.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 17.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,26 USD je Novartis-Aktie belaufen.

