Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag mit Aufschlag

17.09.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 99,12 CHF.

Um 09:06 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 99,12 CHF zu. Bei 99,14 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 99,05 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.643 Stück gehandelt. Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 02.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,26 Prozent Luft nach unten. Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,56 CHF. Am 18.07.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren. Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet. In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beendet den Montagshandel im Minus Schwacher Handel in Zürich: SLI schwächelt zum Handelsende Handel in Zürich: SMI nachmittags schwächer

