Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 91,55 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 91,55 CHF. Bei 91,67 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 91,06 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 91,51 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 448.881 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 12,20 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,98 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,75 CHF aus.

Am 29.04.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,90 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

